«Тысячи людей»: сенатор Климов оценил число нацпредателей в России

В России остаются тысячи представителей «пятой колонны», 80% которых прямо или косвенно работает на США. Такое мнение высказал в интервью NEWS.ru российский сенатор Андрей Климов. По его словам, несмотря на многоликость и активность этих людей, их число сравнительно невелико, однако недооценивать их нельзя.

Значительная часть этих людей уже покинули нашу страну, им показалось, что надо уходить под крыло своих хозяев. Но часть осталась, и идёт постоянное рекрутирование в эти структуры людей, причём как в центральных городах, таких как Москва и Питер, так и по России, — заявил Климов.

Он добавил, что часть активных групп «нацпредателей» работают в том числе на Дальнем Востоке и Кавказе, и подчеркнул, что актуальными остаются не только угрозы с Запада. По его словам, примерно 15% представителей «пятой колонны» работают не на США, а на «другие направления».

Ранее Климов уточнил, что предателем российской нации может являться гражданин России, который наносит вред государству изнутри и делает это сознательно. По его словам, среди тех, кто может считаться участником «пятой колонны», есть не только настоящие госизменники или иностранные агенты, но и те, кто сознательно действуют таким образом, чтобы нанести ущерб своей стране. В их число Климов включил, в частности, преподавателей, которые пропагандируют эмиграцию среди студентов. Он также добавил, что такие люди есть не только в преподавательской среде, но и в культуре, и в спорте, и в бизнесе.