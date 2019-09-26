Председатель Евросовета Дональд Туск не согласился с мнением о конфликте между понятиями патриотизма и глобализма.
Оно ложно и опасно, даже если у него много последователей и влиятельных пропагандистов. Сама идея Организации Объединенных Наций, как и идея Европейского союза, является де-факто героической попыткой преодолеть такое мышление. Патриотизм XXI века также должен иметь глобальное измерение, если он не хочет стать, как это было много раз, общим национальным эгоизмом, — цитирует выступление Туска на 74-й сессии Генассамблеи ООН «Интерфакс».
Политик добавил, что лично ему ближе слово «солидарность», чем «глобализм», но в его политическом словаре эти слова означают одно и то же. Он предположил, что без готовности устаналивать правила на глобальном уровне, нации, государства и континенты останутся беспомощными перед лицом таких угроз, как вооружённые конфликты, терроризм, распространение ядерного оружия и разрушение окружающей среды.
Как писал News.ru ранее, глава Европейского совета Дональд Туск назвал угрозу распространения ядерного оружия в числе главных тревог участников саммита G7. Обеспокоенность этой проблемой связана с выходом США из сделки по иранскому атому.