Турецкий политик раскрыл смысл доклада США про убийство журналиста Хашогги

https://static.news.ru/photo/066efd44-7906-11eb-ac57-96000091f725_660.jpg Фото: HAYOUNG JEON/ТАСС

Соединённые Штаты Америки планируют ещё сильнее контролировать руководство Саудовской Аравии после доклада разведчиков США о причастности властей королевства к убийству журналиста Джамаля Хашогги, рассказал журналистам лидер оппозиционной Партии обновления Турции, депутат парламента республики Озтюрк Йылмаз.

Влиятельный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже СМИ сообщили, что журналиста пытали, убили и расчленили в здании дипмиссии. Официальный Эр-Рияд отрицал смерть Хашогги, но всё же признал убийство, которое якобы произошло случайно. Аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству журналиста. По версии Вашингтона, принц видел в нём угрозу.

Доклад США подтверждает вывод Турции о том, что приказ убить Хашукджи отдал непосредственно наследный принц Саудовской Аравии. То, что Турция пока не делает официальных заявлений по этому поводу, не значит, что их не будет. Смысл документа в том, что США ещё больше возьмут под контроль руководство Саудовской Аравии, ещё больше будут держать его под давлением и заставлять делать всё, что захотят США, — цитирует Йылмаза РИА Новости.

Он добавил, что сейчас отношения Анкары и Эр-Рияда осложнились, на фоне чего парламентарий надеется, что Белый дом не станет подходить к Турции с теми же политическими мерками, что и к Саудовской Аравии, иначе ситуация усугубится ещё сильнее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден не готов вводить санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии и первого заместителя главы правительства королевства Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, заподозренного американской разведкой в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Консультации по вопросу ограничительных мер в отношении принца проводились в течение нескольких недель. Рассматривалась возможность закрытия Аль Сауду въезда в США и выдвижения против него обвинения в уголовном преступлении.