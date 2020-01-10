Министр обороны и глава МИД Турции Хулуси Акар и Мевлют Чавушоглу намерены совершить рабочую поездку в Москву.
Об этом сообщает издание «
Кроме того, в составе делегации российскую столицу посетит руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Темы переговоров пока неизвестны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подвели итоги переговоров. Политики считают, что странам необходимо продолжать наращивать сотрудничество во всех областях.
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