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Лев Клепацкий, профессор Дипломатической академии МИД России, объяснил, почему Москве нет смысла отвечать на очередную ноту Киева. Документ был направлен ввиду поездки президента РФ Владимира Путина в Крым.

Наша страна исходит из того, что этот факт (присоединение Крыма — NEWS.ru) свершился, и он не обсуждается. И попытка втянуть эту тему в более широкий переговорный процесс тоже не допускается....