Хулуси Акар Хулуси Акар Фото: Wikimedia

Министр обороны и глава МИД Турции Хулуси Акар и Мевлют Чавушоглу намерены совершить рабочую поездку в Москву.

Об этом сообщает издание «Миллиет», По его данным, визит глав турецких ведомств запланирован на 13 января.

Кроме того, в составе делегации российскую столицу посетит руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Темы переговоров пока неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подвели итоги переговоров. Политики считают, что странам необходимо продолжать наращивать сотрудничество во всех областях. 

 

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