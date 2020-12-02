Турцию призвали набраться мужества и признать Крым российским

https://static.news.ru/photo/e5c16776-3549-11eb-aba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал власти Турции не ввязываться в политические авантюры, а вместо этого набраться мужества и признать Крым российским регионом.

Все в мире понимают, что нет такой силы, которая способна заставить РФ отказаться от Крыма, а крымчан — поменять свою позицию. Турции не стоит ввязываться в различные политические авантюры. Остаётся только одно — набраться мужества и признать Крым российским, — сообщил РИА Новости Умеров.

Он подчеркнул, что создание так называемой «крымской платформы» напоминает цирк шапито, а крымчане, наблюдая за всем на этой арене из-за надёжно охраняемых границ, лишь улыбаются.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал международный саммит «крымской платформы» в мае 2021 года, на котором планируется обсудить вопрос возвращения украинского контроля над полуостровом. Министр иностранных дел Турции Мевлет Чавушоглу по итогам переговоров с украинским коллегой в Анкаре заявил о поддержке «крымской платформы». Также турецкая сторона декларировала намерение укреплять отношения с Киевом в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.

Между тем депутат Государственной думы Руслан Бальбек назвал ничего не значащим обещанием и политической игрой поддержку Турцией платформы по возвращению контроля над Крымом, создаваемой Украиной. Он допустил, что Анкара использует Киев как «дойную корову», то есть заключает выгодные для себя контракты, но не разделяет в реальности украинскую концепцию о России-агрессоре.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.