https://static.news.ru/photo/13a9198a-1bf7-11ea-ac24-fa163e074e61_660.jpg Фото: incirlik.af.mil

Турция может вывести американских военных с авиабазы Инджирлик в том случае, если Вашингтон введёт санкции против Анкары. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Турция будет рассматривать возможность того, чтобы потребовать от США вывести [контингент] с авиабазы Инджирлик, — цитирует его « Интерфакс ».

Он добавил, что санкции США за приобретение российских систем ПВО С-400 не заставят Анкару исполнять «чужую волю».

США активно выступают против покупок турецкой стороной ЗРС С-400 и принимают ответные меры. Так, летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Россия начала поставлять компоненты С-400 12 июля, тогда в Турцию прибыли три военных самолёта. В дальнейшем в Анкаре начали приземляться по несколько российских военных бортов в день. С тех пор осуществлено уже не менее полутора десятков рейсов, писал NEWS.ru.