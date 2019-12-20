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У России нет стремления к возвращению в состав «Большой семёрки». Поэтому изучать выдвигаемые для этого критерии нет смысла, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Такую позицию Москвы по членству в G7 он озвучил в ходе общения в дискуссионном клубе «Валдай». Мы понимаем, что «Семёрка» сохраняет статусность, но характер её деятельности вызывает немало вопросов, —...