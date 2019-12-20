Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал слова президента России Владимира Путина об исконно русских территориях. По его словам, если от России отделить территории, «которые были присоединены с помощью крови, насилия», в составе страны останутся лишь исконно русские болота размером с Подмосковье.
Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам самой кровавой войны в истории человечества, — заметил политик, фактически сравнив российского президента с лидером фашистской Германии.
Турчинов подчеркнул, что эти заявления лишний раз доказывают, что «с агрессором нельзя договариваться»,
Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что Ленин передал Советской Украине «исконно русские территории», которые никогда не имели к ней никакого отношения. В МИД Украины возмутились этими словами и обещали сделать официальное заявление, писал NEWS.ru.
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