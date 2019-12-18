https://static.news.ru/photo/daedf998-21b5-11ea-bcd5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Турчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование пропорциональной системы на выборах в Госдуму и заксобрания субъектов РФ должно быть сохранено, убеждён секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Использование мажоритарной системы выборов допустимо, по его мнению, лишь в отдельных случаях.

Что касается выборов на уровне субъектов РФ и выборов в Госдуму — мы однозначно должны сохранить пропорциональную избирательную систему. Без списочной части мы не можем оставаться, — ответил секретарь генсовета единороссов на вопрос депутата Гордумы Арзамаса Василия Савинкина об уходе на выборах от партийных списков к избирательной системе по одномандатным округам.

Единого подхода к сохранению или уходу от смешанной системы выборов нет, по мнению Турчака, потому что «электоральная история у каждого региона разная».

В административных центрах, где люди хотят, чтобы депутаты гордумы занимались не политикой, а хозяйственными вопросами, я допускаю возможность перехода на 100% мажоритарную систему. Но все индивидуально, — приводит слова единоросса пресс-служба «ЕР».

Напомним, на данный момент Госдума избирается по смешанной системе: 50% — по партийным спискам и 50% — по одномандатным округам.

Ранее NEWS.ru писал, что уже в 2021 году грядёт важная с точки зрения последующей президентской избирательная кампания в Госдуму, которая обещает стать интересной и активной. Другой вопрос, готовы ли к такой активности сами партии.