Турчак выразил надежду на скорое выздоровление Медведева

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У председателя партии «Единая Россия», заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева сильный кашель. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Его слова приводит РИА Новости.

У Турчака спросили, не заболел ли Медведев коронавирусом.

Я же сказал, что он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится, — сказал секретарь генсовета ЕР.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев не приехал в центральный офис партии, где после закрытия всех избирательных участков планировалось мероприятие с его участием. Причиной отсутствия стала его болезнь.

В «Единой России» также сообщали, что Медведев 19 сентября участвовал в онлайн-голосовании.

Вечером 19 сентября в РФ завершилось голосование по выборам депутатов Госдумы VIII созыва. По предварительным данным, победу одерживает партия «Единая Россия». Также в Думу могут пройти ещё четыре партии, преодолевшие 5-процентный барьер — это КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

Пять партий не заседали в Думе с 1999 года.