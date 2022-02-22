Турчак усомнился в возможности мирно договориться с Киевом по Донбассу

Договориться по Донбассу мирным путём с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, пишет РИА Новости. Политик находится в прифронтовой зоне в Донецке.

Я сомневаюсь в возможности диалога, потому что мы на принципиально разных «полушариях» существуем. Для них Донбасс — это территория, а для нас Донбасс — это люди. И мы никогда здесь не сойдёмся. С этим правительством (Украины. — NEWS.ru) вряд ли возможно о чём-то договориться, — сказал он на пресс-конференции в Донецке.

23 февраля Турчак приехал в прифронтовую зону в Донецке, где вместе с сенатором Александром Карелиным и главой ДНР Денисом Пушилиным поучаствовал в памятных мероприятиях у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс».

Ещё до признания Россией ДНР и ЛНР Андрей Турчак заявлял, что Россия должна помочь республикам, предоставив отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом агрессии. Он напомнил, что страны Запада интенсивно поставляют украинским властям различное оружие, включая ракетные комплексы, а также отправляют туда инструкторов и военные подразделения.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России из-за угрозы боевых действий. 21 февраля они попросили президента Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.