Турчак: послание Путина станет основой предвыборной программы ЕР

https://static.news.ru/photo/61891adc-a29d-11eb-9190-96000091f725_660.jpg Андрей Турчак Фото: Михаил Метцель/ТАСС

«Единая Россия» сразу же приступит к реализации послания главы РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Выступление станет основой предвыборной программы ЕР, с которой партия пойдёт в Госдуму, рассказал секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак. Политик отметил, что 22 апреля пройдёт заседание программной комиссии ЕР, где обсудят и дадут поручения фракциям ЕР по законодательному обеспечению озвученных президентом целей.

В послании учтены предложения «Единой России», которые мы готовили вместе с людьми. Это повышение качества медицинской помощи и доступности лекарственного обеспечения, поддержка семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, жителей сельских территорий. Отражены наши инициативы о стопроцентной оплате больничных для родителей с детьми до 7 лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и парка школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу, — цитирует Турчака РИА Новости.

Он также отметил запуск программы замены коммунальных сетей и поддержку крупных инфраструктурных проектов. По его словам, инициативы могут стать локомотивами роста субъектов РФ, позволит создать рабочие места, что, в итоге, повысит качество жизни граждан.

Все траты на озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициативы просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, траты на воплощение поручений главы государства составят 400 млрд рублей за два года. При этом реализация мер из послания не несёт рисков роста инфляции.

Ранее сообщалось, что скоростное шоссе Москва — Казань необходимо продлить до Екатеринбурга и завершить за три года, рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Он добавил, что деньги на строительство, как и на сооружение других опорных магистралей, выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Трасса Москва — Казань протяжённостью 794 км призвана в два раза сократить время в пути между городами. Магистраль станет одним из участков международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай (ЕЗК). Он пройдёт по территориям РФ, Казахстана и КНР. Общая длина шоссе превысит 8000 км. Из них 2192 км приходятся на РФ.