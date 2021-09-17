Трёх председателей УИК уволили из-за вбросов

Трёх председателей участковых избирательных комиссий, где были вбросы бюллетеней на выборах в Госдуму, уволили. Лишились должностей руководители УИК в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Её слова приводит РИА Новости.

ЦИК официально подтвердила вбросы также в Ивановской, Московской и Саратовской областях. Кроме того, Памфилова потребовала уволить председателя комиссии в Ставропольском крае, где камеру наблюдения закрыли тряпками.

Вот если организатор этого, я не знаю, не сядет в тюрьму, я не знаю, что ещё надо делать, — заявила она.

Ранее сообщалось, что вброс бюллетеней зафиксировали в Кемерово на избирательном участке № 237. В связи с этим результаты частично аннулируют.

Также массовый вброс на выборах записали на видео в Брянской области. Примерно 300 бюллетеней вбросили в посёлке Клетня. В КПРФ утверждают, что члены избиркома переодевались в подсобке в чужую одежду, чтобы голосовать за других людей.