Песков назвал соцсети, по которым оценивается работа губернаторов

https://static.news.ru/photo/0d2c9b68-67be-11eb-aaf5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российских губернаторов и их работу Кремль оценивает на предмет «цифровой зрелости». Анализ происходит исходя из активности региональных руководителей в социальных сетях. В частности, прорабатываются страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин утвердил 20 критериев, по которым осуществляется оценка работы губернаторов. Среди прочего в перечне есть пункт «цифровая зрелость». Это понятие будет применимо к деятельности представителей органов госвласти, местного самоуправления и различных организаций.

Пескова спросили, по каким соцсетям станут оценивать уровень «цифровой зрелости».

Не могу ответить на вопрос, нужно узнавать. Однозначно есть «ВКонтакте», «Одноклассники». Насчёт Telegram надо уточнить, — цитирует представителя Кремля портал URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2021 года разработать и утвердить отраслевые стратегии цифровой информации. Список указаний от главы государства обнародовала пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что до 1 июля должны быть утверждены стратегии цифровой информации не менее десяти экономических отраслей, социальной сферы и государственного управления с целью достижения цифровой зрелости.