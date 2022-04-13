Трое без одной лодки

Военная спецоперация России на Украине, повлёкшая за собой глобальное противостояние Востока и Запада, отодвинула на второй план события в другой части постсоветского пространства — на Южном Кавказе, которые в другое время могли бы показаться сенсационными. Зарыв топор второй карабахской войны, в апреле 2022-го стороны начинают работу над подготовкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Состоявшийся на этой неделе телефонный разговор глав дипломатических ведомств двух стран Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, договорившихся создать совместную пограничную комиссию, стал первым практическим шагом на пути реализации договорённостей о подготовке мирного договора, которых достигли в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Пока все только и говорят об Украине, Южный Кавказ продолжает всё больше удивлять.

Ещё пару лет назад любой международник в качестве хрестоматийного примера замороженного конфликта мог уверенно назвать карабахское противостояние. Существовало мнение, что это глухой политико-дипломатический тупик и так будет всегда. В связи с чем созданной для его решения в далёком 1997 году Минской группе ОБСЕ (США, Франция, Россия) остаётся бессмысленно сотрясать воздух призывами к миру и фиксировать сложившийся в регионе статус-кво.

Однако из нерешаемого конфликт Еревана и Баку — ещё недавно самый застарелый и масштабный конфликт на постсоветском пространстве — сегодня превратился в потенциально решаемый. Чем не напоминание о том, что все войны и военные спецоперации однажды должны будут заканчиваться поиском мирных договорённостей. Весьма актуальное напоминание в контексте украинского кризиса, где переговоры идут по принципу «шаг вперёд, два шага назад», а вернее, уже не идут.

Глава Европейского совета Шарль Мишель (в центре), премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на встрече в Брюсселе president.az

На фоне вынужденной ставки на силовую компоненту, ожидания самого крупного со времён Второй мировой войны сражения за Донбасс и паралича дипломатии на украинском направлении совсем другую картину мы наблюдаем на отвоевавшем своё Южном Кавказе. После встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюсселе, прошедшей при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля, дипломатический маховик вращается на всё больших оборотах. Стороны бывшего конфликта, которые ещё недавно откровенно теряли время, похоже, учатся его ценить.

После возвращения из Брюсселя Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, обсудив с ним реализацию трёхсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 года по достижению мира на Южном Кавказе. Отметим, что это был первый после начала спецоперации на Украине прямой раунд дипломатии между Москвой, Баку и Ереваном. Необходимость звонков Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Кремль была продиктована последними договорённостями по работе над мирным договором, которых Ереван и Баку достигли в Брюсселе.

Уже 18 апреля Никол Пашинян посетит Москву с визитом, в ходе которого тема долгосрочного урегулирования между Арменией и Азербайджаном будет одной из приоритетных. Подтверждением этого стали состоявшиеся в конце прошлой недели визит в Москву главы МИД Армении Арарата Мирзояна и его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В общем, перспектива долгосрочного урегулирования на Южном Кавказе впервые начинает выплывать из переговорного тумана и обретать хоть какие-то реальные очертания.

Однако новые возможности всё ещё могут разбиться о старые подводные карабахские камни и могут быть нивелированы новыми рисками, как и новым соперничеством мировых держав, борющихся за пальму первенства в стратегически важном регионе.

Военнослужащие Азербайджана Сергей Булкин/NEWS.ru

С одной стороны, работа над мирным договором будет построена на основе пяти принципов, которые были предложены Баку и одобрены Ереваном. Это уже ни у кого не вызывает сомнений. Эти принципы включают взаимное признание суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга, подтверждение отсутствия территориальных претензий, воздержание от создания угроз друг другу, делимитацию и демаркацию границы, установление дипотношений, открытие транспортных коммуникаций и налаживание сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

С другой стороны, согласившись с этими принципами, Ереван делает принципиальную оговорку, требуя включить в переговорный процесс вопрос о статусе Карабаха.

Баку же считает этот вопрос окончательно закрытым и воспринимает его крайне болезненно, попутно напоминая, что на территории, для которой Ереван требует особый статус, проживает не более 30–35 тысяч человек.

Ещё один спорный момент — вопрос коридора и транспортных коммуникаций. Азербайджан требует выполнения 9-го пункта трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором говорится, что «Армения гарантирует беспрепятственное транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой». Однако у армянской стороны своя трактовка этого положения.

Кроме того, острый конфликт в отношениях между Россией и Западом, разгорающийся после начала спецоперации на Украине, заставил многих задаться вопросом, а не приведёт ли это к кардинальному перераспределению ролей в урегулировании на Южном Кавказе, и, в частности, к ослаблению роли России, которой, якобы, теперь будет совсем не до Южного Кавказа.

Повышая ставки в новой игре за Южный Кавказ, партнёры России по Минской группе ОБСЕ — США и Франция — объявили, что больше с Москвой они работать не будут.

Рассуждая о скоропостижной смерти Минской группы ОБСЕ, на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном Сергей Лавров не мог сдержать эмоций: «Они принесли в жертву своим русофобским задачам судьбу региона, по крайней мере, ту роль, которую „тройка“ посредников могла бы сыграть в судьбе региона». Говоря о последней встрече Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюсселе, Сергей Лавров с сожалением констатировал, что в итоговом коммюнике Евросоюза «ни разу и нигде Россия не упомянута», включая реализацию торгово-экономических и транспортных проектов, а также продвижение мирного договора. «Такая чисто европейская „деликатность“ нам теперь уже знакома. Это печально. Это говорит о том, что важнее для руководства ЕС — развивать достигнутое либо использовать и эту карабахскую тему для того, чтобы отмечаться по своей русофобской линии», — заявил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

И добавил: «Очень хотел бы, чтобы наши европейские коллеги в Брюсселе понимали, что русло уже создано тремя лидерами России, Азербайджана и Армении в 2020 и 2021 году, и что они (европейцы) не будут в этом русле чинить какие-то препятствия: плотины или что-то ещё».

В общем, лодка карабахского урегулирования не утонула и не разбилась, однако тройка вчерашних посредников — больше не тройка. Спустя четверть века в наступившую новую эпоху карабахское урегулирование перестало быть общим делом России, США и Франции.