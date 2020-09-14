Три новые партии смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

https://static.news.ru/photo/5406a5c6-f688-11ea-a8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общее число политических партии, которые смогут в 2021 году поучаствовать в выборах в Госдуму без сбора необходимого числа подписей, выросло до 16.

По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, трём новым партиям, попавшим в региональные парламенты, не придётся к 2021 году собирать подписи для участия в выборах, сообщает ТАСС.

Конечно, нужно отметить недавно созданные партии, которые вот так с места в карьер очень такой мощный старт взяли. Они впервые участвуют в выборах, и сразу довольно результативно. Три из четырёх новых партий преодолели пятипроцентный барьер, — сказала она на пресс-конференции по итогам единого дня голосования.

Она добавила, что во время единого дня голосования были усилены меры контроля и упрощена система общественного надзора за выборами, подчеркнув, что в будущем необходимо проанализировать этот опыт, чтобы облегчить работу для работников избирательных комиссий.

По данным ЦИК, во время голосования на муниципальных выборах 11–13 сентября за голосованием следили около 257 тысяч наблюдателей, членов избирательных комиссий, а также 3,8 тысячи представителей СМИ.

В среднем на каждом участке присутствовало не менее 4-5 человек, — уточнила Памфилова.

В ЦИК серьёзных нарушений во время единого дня голосования не выявили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Памфилова считает прошедшие выборы более конкурентными, чем предыдущие.