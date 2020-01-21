https://static.news.ru/photo/fc6de590-3c38-11ea-aa53-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Внесённый президентом РФ законопроект о поправке в Конституцию РФ одобрили и выразили готовность поддержать три из четырёх фракций Госдумы. Только фракция КПРФ пока не определилась со своей позицией.

Мы поддержим внесённые президентом поправки в первом чтении, — цитирует «Интерфакс» главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что ЛДПР тоже намерена проголосовать за президентский законопроект. Такое же мнение высказали замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов и лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. При этом Миронов подчеркнул, что как минимум три положения президентского законопроекта были взяты из программы «Справедливой России»: невозможность размера выплат ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий и недопущение к госслужбе тех, кто имеет гражданство другой страны.

Во фракции определят свою позицию позднее на заседании фракции, — сообщил агентству первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Как писал NEWS.ru, фракция КПРФ в рамках обсуждения поправок в Конституцию РФ намерена поднять тему «непреодолимого» импичмента главы государства в действующей редакции Основного закона. Об этом рассказал первый заместитель главы думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Парламентарий отметил, что сейчас «импичмент президента не может состояться никогда и ни при каких условиях». Синельщиков добавил, что другие правки будут касаться вопросов бесплатной медицины и образования, а также вопросов, затрагивающих демократизацию системы, прежде всего выборность судей и укрепление института прокуратуры.