Владимир Путин, обращаясь к российскому народу по поводу угрозы массового заражения коронавирусом, внешне был, как всегда, спокоен и уверен, но сами слова его были пронизаны тревогой. Собственно, её суть накануне, в ходе высокого визита в инфекционную больницу в Коммунарке, выразил мэр столицы Сергей Собянин, сказав, что, мол, мы не знаем ещё истинных масштабов надвигающегося на страну бедствия. Тем более что эпидемия у нас явно не достигла своего пика. Потому президент и объявляет в стране недельные каникулы, чтобы взять паузу, необходимую, помимо прочего, не только для беспристрастной оценки ситуации, но и для координации действий всех властных механизмов.

Пока же ситуация иногда напоминает скверный анекдот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляет в программе Урганта, что у нас только один инфицированный находится в тяжёлом состоянии. Но тут же представитель «Склифа» сообщает, что только у них в реанимацию помещены 20 пациентов, «поймавших» вирус. Естественно, такой разнобой не повышает доверия к официальной информации и создаёт почву для разных, самых дерзких фейков по поводу попыток властей скрывать настоящие масштабы эпидемии и смертности, что уже буквально наводнили блогосферу. Причем фейкостроители без зазрения совести ссылаются на неясные, но якобы надежные источники, жонглируют цифрами больниц, в которых уже, дескать, вовсю принимают пациентов, поражённых новой напастью.

А учитывая, что все последние месяцы опросы и так демонстрировали резкое снижение доверия к действиям властей разного уровня, то фейки насчёт разрастания у нас неконтролируемой эпидемии падали на хорошо удобренную информационную почву. Слишком памятны нашему народу увёртки ещё прежней власти по поводу, например, Чернобыльской трагедии. Когда долго и откровенно врали по поводу истинных масштабов катастрофы, ареалов радиоактивного заражения. А у столичных врачей в больницах, куда самолётами срочно доставляли поражённых радиацией, не было ни защитных костюмов, ни даже масок в достаточном количестве. С масками у нас постоянно проблемы.

Президент, который всегда прекрасно чувствует атмосферу в стране, резонно сделал в своём обращении к нации акцент на сохранении рабочих мест и на продолжении линии 15 января в плане расширения социальных гарантий. Но возможная паника, порождённая ощущением недосказанности, никак не менее опасна в масштабах государства, чем само массовое заражение коронавирусом.

Владимир Путин kremlin.ru

А пока только очень внимательные «поглотители информации» могут по отдельным репликам Татьяны Голиковой, заявлениями того же Сергея Собянина или главврачей больниц, уже столкнувшихся с жертвами нынешней пандемии, составить более-менее правдивую картину всего происходящего. А все остальные вполне могут повестись на фантазии из Интернета. Наверное, настало время создать некий единый информационный центр, проводящий ежедневные брифинги для журналистов с прямой трансляцией по информационным телеканалам. Немаловажно, чтобы и спикером стала бы популярна персона, сама по себе вызывающая симпатию у слушателей. Таким образом можно будет не только пресекать алармистские фейки, но и значительно укрепить доверие населения к властям в целом. Укрепить на будущее. Собственно, именно в таких ситуациях и проявляется тот самый момент истины, когда ломаются прежние барьеры и над пропастью, которая, дескать, существовала между народом и властью, возникает мост, не менее важный, чем Крымский.