Традиционные российские затяжные новогодние каникулы своим чередом медленно и спокойно катились к завершению, когда на Ближнем Востоке Иран и США едва не устроили серьёзную заварушку, которых в современном мире и так более чем достаточно. Засидевшиеся за праздничными столами и на далёких тёплых морях российские политики не могли пропустить столь заметные события и охотно погрузились в пучину геополитических раскладов и военных прогнозов.

Напомним, ситуация начала накаляться, когда США 3 января ракетным ударом убили в аэропорту Багдада главу спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, объяснив это тем, что тот планировал серию нападений на дипломатов и военных США. Хотя человечество за долгие годы гегемонии Соединённых Штатов, казалось бы, привыкло к зачастую вызывающему высокомерию Вашингтона, столь вольная трактовка необходимости обороны вызвала вопросы у многих. К тому же сразу стало понятно, что Иран просто не может себе позволить оставить убийство своего официального лица без ответа, который и последовал в ночь на 8 января, когда Тегеран нанёс ракетный удар по американской базе Айн аль-Асад в Ираке.

Hu Yousong/Global Look Press

Хотя вскоре выяснилось, что в результате атаки никто не пострадал, а ущерб базе был нанесён минимальный, мир затаился в ожидании заявления президента США Дональда Трампа, которое он пообещал сделать вечером. И это заявление заставило выдохнуть с облегчением тех, кто боялся начала Третьей мировой войны, поскольку президент США лишь пообещал новые санкции в отношении Тегерана (но кого ими уже можно удивить?) и в целом звучал миролюбиво, суля Ирану «великое будущее». В свою очередь постпред этой исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал месть за Сулеймани свершённой и пообещал, что Тегеран больше не будет предпринимать резких шагов, если американцы не устроят какую-то очередную провокацию. Таким образом новая большая война на Ближнем Востоке, кажется, откладывается. Но не отменяется.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, например, склонен полагать, что расслабляться рано. Он считает, что выступление Трампа отменяет сценарий немедленного военного конфликта, однако говорить о преодолении кризиса нельзя, и угроза войны всё ещё сохраняется. Также он отметил, что президент США решил воздержаться от активной военной кампании, поскольку она могла бы сильно ударить по его рейтингу и похоронить планы на второй срок.

Другой сенатор, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, смотрит в будущее более оптимистично, полагая, что «в обозримом будущем войны между США и Ираном не будет — ни в ядерном, ни в гибридном варианте». По его мнению, сейчас обе стороны «обнулили» свои претензии друг к другу, при этом каждая считает, что победителем из ситуации вышла именно она. В то же время сенатор считает, что на данный момент можно говорить об ущербе, нанесённом не только позициям Вашингтона в регионе, но и в мире, поскольку от своих союзников по НАТО Штаты получили «чувствительную пощечину».

Возможно, я что-то пропустил, но гробовое молчание в эти дни лично Меркель и лично Макрона мне представляется весьма многозначительным явлением с долгоиграющими последствиями, — отметил Косачев.

В свою очередь, Россия, по словам политика, своей последовательной политикой добивается того, что в регионе у неё становится всё больше партнёров, к которым можно отнести Иран, Ирак, Турцию, Израиль, Саудовскую Аравию и Катар.

Леонид Слуцкий Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также отнёс выступление Трампа к хорошим новостям. По его мнению, американский президент был вынужден «откатить назад» в силу резкой реакции на убийство Сулеймани как со стороны своих политических оппонентов, так и мирового сообщества, и теперь «пытается балансировать, чтобы избежать дальнейшей эскалации, способной привести к настоящему взрыву».

Но есть и здоровый пессимизм: мы неоднократно видели, что успокаивающая риторика США, будь то президент, либо Госдепартамент, к сожалению, расходилась с последующими действиями. Надеюсь, что в этот раз Трамп останется верен своим словам, — подчеркнул Слуцкий.

Его коллега по думскому комитету Наталья Поклонская настроена ещё менее благодушно, заявив, что Третья мировая война, вообще-то, уже давно идёт и выражается в многочисленных локальных конфликтах, среди которых бомбардировка Югославии в 1999 году, вторжение США в Ирак, грузинская провокация в августе 2008 года, война в Сирии, обстрелы и уничтожение Донбасса и разгул фашизма на Украине. А самым важным проявлением её парламентарий назвала участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах.

Третья мировая война не повторит событий ХХ века: не будет походов одного полка на другой в штыковую атаку — время поменялось. Целые страны порабощают уже другими способами, больше похожими на сюжет сериала «Игра престолов» и фильма «Хвост виляет собакой», где нами манипулируют через информационные вбросы. Например, Майдан 2014-го. Это тоже часть Третьей мировой, — отметила Поклонская.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский посмотрел на ситуации с более прагматической точки зрения и заострил внимание на несовершенство американских ЗРК Patriot, работу которых политик сравнил с колхозом. По его словам, эта система не может работать в автономном режиме, и каждое её использование нужно согласовывать с военным руководством в США, что слишком долго.

И вот результат, пуск произвели, но ни одну ракету американцы перехватить не смогли. Получается, опять — российский вариант лучше. Иран может получить от России систему ПРО, которая закроет всё небо страны от вражеских ракет, — сказал он.

Впрочем, пока что на предложение Жириновского откликнулись в Багдаде. Так, глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида сообщил, что власти решили возобновить переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300.

Так или иначе, масштабного военного конфликта здесь и сейчас не случилось, праздничные каникулы подошли к концу, и теперь, как следует размявшись на Иране и США, российские политики могут вернуться к тяжёлым трудам на благо простых россиян. Во всяком случае, именно этого мы будем от них ждать.