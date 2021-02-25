Тренд о «российской угрозе» в Госдуме назвали источником заработка ВПК США

https://static.news.ru/photo/28ac7598-774a-11eb-ba16-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Соединённые Штаты Америки вмешиваются во внутренние дела других стран, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, для Белого дома авианосец — главный аргумент в любом споре на политической арене и представителям Вашингтона не стоит изображать миротворцев.

Соединённые Штаты и их союзники вынуждают нас защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал, что, конечно же, приведёт к последующим заявлениям о растущей «милитаризации» России, — цитирует парламентария RT.

Таким образом он отреагировал на слова руководителя Европейского командования Вооружённых сил США генерала Тода Уолтерса. По его мнению, РФ всё ещё представляет угрозу для США и их европейских союзников, даже после введения в отношении Москвы экономических санкций. Уолтерс отметил, что РФ якобы рядом с Европой ведёт «дестабилизирующие и злонамеренные действия».

Бальбек считает, что сегодня «призрак российской угрозы» — это стабильный заработок корпораций, получающих прибыль от продажи оружия, и подобный тренд промышленники стараются поддержать всеми способами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США следят за вложениями России и Китая в ракетные технологии для их сдерживания и не стремятся к вооружённому противостоянию с этими странами. Об этом заявил замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. Он отметил, что региональные потенциалы РФ и КНР, их вложения в ракеты средней дальности являются вызовами для США.