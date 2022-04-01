«Требует глобальных действий»: Лавров высказался о русофобии на Западе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости на международном уровне решить вопрос с русофобией на Западе. Со стороны Украины же Россия видит «гораздо больше понимания» в ситуации с Крымом. Слова главы российского внешнеполитического ведомства передает ТАСС.

Проявления русофобии на Западе требуют глобальных действий на уровне международных организаций, — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Ранее Сергей Лавров назвал конфискацию Западом частной собственности россиян «государственным бандитизмом». Глава МИД РФ подчеркнул, что таким образом западники отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере. По его словам, речь идет о тех же государствах, что в свое время поддерживали агрессию в адрес Ирака, Ливии и Югославии. Тем не менее, Россия не намерена отказываться от суверенитета и многовековой истории, подчеркнул

Лавров также отметил, что США и его сателлиты объявили России гибридную войну с целью подорвать ее внутриполитическую стабильность, разрушить экономику, тем самым значительно ослабив всю страну.