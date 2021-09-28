Трампа обвинили в сговоре с Путиным

Российского президента Владимира Путина попросили подыграть на камеру на саммите G20 в Японии в 2019 году, чтобы действующий тогда президент США Дональд Трамп выглядел более жёстким. С такой просьбой якобы обратился сам Трамп. Громкое заявление сделала бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своей книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме при Трампе».

По данным Гришэм, американский лидер просил Путина с пониманием отнестись к ситуации. На самом деле Трамп просто хотел выглядеть в глазах американцев лучше и сильнее.

Так, я сейчас буду общаться с вами чуть жёстче, буквально на пару минут. Но это только на камеры. Как только они уйдут, мы поговорим нормально. Сами понимаете, — якобы сказал бывший президент США.

Также пресс-секретарь Трампа обвинила Путина в том, что он намеренно выбрал красивую переводчицу для встречи с американским лидером.

Также, по словам Гришэм, Трамп пошутил, что они оба с Путиным должны «избавиться» от журналистов, которые публикуют «фейковые новости», заявив: «У вас нет этой проблемы в России».

Впрочем, коллега Гришэм — представитель президента России Дмитрий Песков опроверг наличие особого замысла на отвлечение внимания бывшего президента США Дональда Трампа при выборе переводчика на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.