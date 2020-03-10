https://static.news.ru/photo/ddc321b2-62e1-11ea-8ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ американского лидера Дональда Трампа приехать в Москву на празднование 75-летия Победы является проявлением неуважения к РФ. Поступок политика демонстрирует наплевательское отношение к памяти тех, кто боролся с нацизмом, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

[Трамп] продемонстрировал наплевательское отношение к памяти всех тех, кто воевал против нацизма и кого уже нет с нами, а также к ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше, — цитирует сенатора РИА Новости.

Глава Белого дома отверг приглашение Кремля посетить РФ по случаю 75-летия Победы. Праздничные мероприятия пройдут в российской столице. Будет ли присутствовать кто-то другой из высокопоставленных политиков США, Трамп не сообщил.

Ранее NEWS.ru писал, что страны НАТО активно обсуждают приглашения на парад Победы, отправленные Россией их руководителям. Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц на празднование 75-летия победы над нацистской Германией в Москве, и если да, то кого. Ситуацию осложняет то, что некоторые лидеры, судя по всему, не собираются советоваться с союзниками.