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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что наладил с российским лидером Владимиром Путиным «очень хорошие личные отношения». Заявление прозвучало из уст помощника главы Белого дома Джона Болтона.

Об этом Болтон сообщил в интервью радиостанции «Голос Америки» , издание транслировало лишь часть беседы.

Как я думаю, президент Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с президентом Путиным, — заявил помощник Трампа по национальной безопасности.

Ранее News.ru сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия. Он заявил, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском свидетельствует о том, что «российская экономика приблизительно размером с нидерландскую».