https://static.news.ru/photo/e011dfce-23fa-11ea-bcf3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что президент Соединённых Штатов прислал короткое письмо в ведомство. Американский лидер заявил о готовности искать решение проблем в двусторонних отношениях.

Власти США хотят продолжать поиски методов преодоления разногласий, отметил глава МИДа в эфире Первого канала.

Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.

Документ требует, чтобы стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более, сделали так, чтобы эти суда перестали функционировать на строительстве газопроводов.