Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что президент Соединённых Штатов прислал короткое письмо в ведомство. Американский лидер заявил о готовности искать решение проблем в двусторонних отношениях.
Власти США хотят продолжать поиски методов преодоления разногласий,
Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях, — подчеркнул он.
Как ранее писал NEWS.ru, Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.
Документ требует, чтобы стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более, сделали так, чтобы эти суда перестали функционировать на строительстве газопроводов.
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