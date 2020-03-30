https://static.news.ru/photo/06ae5ade-72ae-11ea-aa10-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия может инициировать обсуждение отмены в отношении неё санкций США.

Журналист спросил у Трампа, что будет, если российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора затронет вопрос об отмене санкций.

Он, возможно, попросит об этом. Он уже в течение двух лет просит об этом, — утверждает глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что проявляет большую жестокость в отношении России, чем любой другой американский президент.

Именно я ввёл санкции, никто другой, — заявил Трамп в эфире Fox News.

На самом деле санкции в отношении России были введены администрацией Барака Обамы, который занимал должность президента с 2009 по 2017 год.

Российский лидер Владимир Путин заявил в октябре 2019 года, что не обращался к лидерам западных стран по вопросу отмены антироссийских санкций и не собирается этого делать.

NEWS.ru писал, что Путин и Трамп провели телефонный разговор о нефти и коронавирусе. Пресс-служба российского лидера заявила, что президенты договорились о двусторонних консультациях по рынку нефти по линии министерств энергетики.