Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) десятилетиями не совершенствовали системы тестирования пациентов, что сделало Соединённые Штаты уязвимыми к пандемиям, заявил президент Дональд Трамп.
Американский лидер добавил, что существующие меры CDC «всегда будут несвоевременны» в случае реальной угрозы, и пообещал скоро улучшить национальную систему диагностики. Это поможет выявлять опасные инфекции, в том числе коронавирусную.
По словам Трампа, при нём осуществлены изменения в тест-системах, — передаёт ТАСС.
По информации издания, в США зарегистрированы не менее 1,5 тысячи подтверждённых или потенциальных случаев заражения коронавирусом. Скончались 38 инфицированных американцев.
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ситуацию с коронавирусом пандемией: инфекция распространилась из Центрального Китая в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.
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