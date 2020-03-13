https://static.news.ru/photo/bba9ecb6-6523-11ea-adc0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) десятилетиями не совершенствовали системы тестирования пациентов, что сделало Соединённые Штаты уязвимыми к пандемиям, заявил президент Дональд Трамп.

Американский лидер добавил, что существующие меры CDC «всегда будут несвоевременны» в случае реальной угрозы, и пообещал скоро улучшить национальную систему диагностики. Это поможет выявлять опасные инфекции, в том числе коронавирусную.

По словам Трампа, при нём осуществлены изменения в тест-системах, — передаёт ТАСС.

По информации издания, в США зарегистрированы не менее 1,5 тысячи подтверждённых или потенциальных случаев заражения коронавирусом. Скончались 38 инфицированных американцев.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ситуацию с коронавирусом пандемией: инфекция распространилась из Центрального Китая в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.