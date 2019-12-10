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Украинская партия «Слуга народа» внесла в Раду законопроект с поправками к действующему закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Полный текст документа пока не обнародован, но уточняется, что в нём говорится о продлении действующего закона об особом статусе Донбасса. Законопроект зарегистрировали в электронной системе Рады глава «Слуги народа» Давид...