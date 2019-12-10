Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил поддержать действия страны в отношении предотвращения разработки Ираном ядерных вооружений и по поводу отказа от ядерного оружия КНДР. Об этом
Президент Трамп выразил поддержку эффективному глобальному режиму контроля над вооружениями, который бы включал не только Россию, но и Китай <...> Президент призвал Россию поддержать усилия США по предотвращению разработки Ираном ядерных вооружений и по денуклеаризации КНДР, — процитировали сообщение в ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Дональд Трамп подчеркнул единомыслие НАТО, Китая, России и Японии в вопросе денуклеаризации. Американский лидер уверен, что КНДР должна пройти денуклеаризацию, в соответствии с данными обещаниями.
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