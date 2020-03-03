https://static.news.ru/photo/f350c482-5d5d-11ea-8872-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина по проведению встречи «ядерной пятёрки», в которую входят РФ, США, Франция, Китай и Великобритания. Глава Белого Дома подтвердил своё согласие на участие в переговорах.

Об этом во вторник, 3 марта, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам руководителя ведомства, инициативу Путина уже поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин. Трамп также подтвердил своё согласие и выразил поддержку предложения.

Как сказал Лавров, время и место проведения встречи «ядерной пятёрки» в настоящее время согласовывается. Глава МИД надеется, что в ближайшем будущем стороны смогут достичь согласия. Министр отметил, что повестка дня заключается в необходимости реализовать ответственность стран «пятёрки» за поддержание мира и безопасности.

Это гораздо шире, чем просто вопросы, связанные с разоружением, контролем над вооружением. Это и региональные конфликты, это и новые вызовы и угрозы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угрозы человечеству, — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Глава ведомства добавил, что каждый из этих вопросов требует особого осмысления на «самом высоком уровне».

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп объявил о готовности созвать саммит лидеров пяти крупных держав, чтобы обсудить проблему контроля над вооружениями. В нью-йоркскую штаб-квартиру ООН он пообещал пригласить первых лиц России, Китая, Великобритании и Франции.

До этого встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН предложил организовать президент РФ Владимир Путин. Некоторое время спустя его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что идею поддержали Китай и Франция, а посол США в России Джон Салливан проинформировал, что Трамп рассматривает это предложение.