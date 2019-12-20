https://static.news.ru/photo/c0c37ad0-24c5-11ea-b4b0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прислал в Кремль письмо, в котором выразил готовность продолжать поиск путей преодоления проблем в отношениях государств. Таким образом политик ответил на предложение российского главы государства Владимира Путина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва снова предлагает продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений без дополнительных условий и обсудить верификацию моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности.

Дипломат отметил, что никто не ответил на инициативу РФ о запрете на размещение РСМД.

В лучшем случае глухое молчание, за исключением президента Франции Эммануэля Макрона, — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что испытание запрещённых ранее ракет, проведённое в Калифорнии, было сигналом для Китая. Сенатор считает, что размещение РСМД там может привести к серьёзному кризису наподобие Карибского, писал NEWS.ru.