Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прислал в Кремль письмо, в котором выразил готовность продолжать поиск путей преодоления проблем в отношениях государств. Таким образом политик ответил на предложение российского главы государства Владимира Путина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, Москва снова предлагает продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений без дополнительных условий и обсудить верификацию моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности.
Дипломат отметил, что никто не ответил на инициативу РФ о запрете на размещение РСМД.
В лучшем случае глухое молчание, за исключением президента Франции Эммануэля Макрона, — сказал он в эфире Первого канала.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что испытание запрещённых ранее ракет, проведённое в Калифорнии, было сигналом для Китая. Сенатор считает, что размещение РСМД там может привести к серьёзному кризису наподобие Карибского, писал NEWS.ru.