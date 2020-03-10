https://static.news.ru/photo/3988bae4-62dc-11ea-a304-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House/flickr.com

Президент США Дональд Трамп отклонил приглашение посетить мероприятия по случаю 75-летия Победы. которые запланированы 9 мая в Москве.

Президент отклонил приглашение посетить празднование в России Дня Победы, — сообщил РИА Новости источник в американской администрации.

Будет ли присутствовать на праздновании кто-то другой из высокопоставленных политиков Белого дома, он не уточнил.

Ранее NEWS.ru писал, что страны НАТО активно обсуждают приглашения на парад Победы, отправленные Россией их руководителям. Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц на празднование 75-летия победы над нацистской Германией в Москве, и если да, то кого. Ситуацию осложняет то, что некоторые лидеры, судя по всему, не собираются советоваться с союзниками.