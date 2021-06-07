Трамп обвинил Байдена в достройке «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/d3cc2660-c66b-11eb-a0ed-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что новая американская администрация во главе с Джо Байденом «позволила» России достроить «Северный поток — 2». При этом экс-хозяин Белого дома отметил, что президент России Владимир Путин «насмехается» над американским коллегой, сообщает РИА Новости.

На съезде республиканцев в Северной Каролине Трамп рассказал , как он разговаривал с Москвой.

У меня были отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией, как я, — отметил он.

Трамп заметил, что нынешняя администрация «ставит Америку на последнее место». И добавил, что Байден позволил Кремлю достроить «Северный поток — 2». Бывший хозяин Белого дома считает, что кроме Путина над Байденом «насмехаются» и «китайские переговорщики».

Ранее стало известно, что Белый дом не ищет конфликта с Кремлём, а, напротив, хочет стабильных отношений. Об этом заявил президент США Джо Байден. При этом он выразил готовность ответить на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.