Президент США Дональд Трамп не сможет посетить мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Победы, которые пройдут в Москве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По его словам, соответствующая информация была получена по дипломатическим каналам.
Песков добавил, что пока не известно, на каком уровне будет представлена американская сторона на данный мероприятиях,
Как писал NEWS.ru, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что, несмотря распространение коронавируса, он рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы.
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