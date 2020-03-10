https://static.news.ru/photo/398e7d70-62ba-11ea-a846-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не сможет посетить мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Победы, которые пройдут в Москве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующая информация была получена по дипломатическим каналам.

Песков добавил, что пока не известно, на каком уровне будет представлена американская сторона на данный мероприятиях, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что, несмотря распространение коронавируса, он рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы.