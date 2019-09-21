Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в саммите Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата. В это время он намерен провести заседание, посвящённое преследованиям по религиозному признаку. Политик уже неоднократно заявлял, что не верит в изменение климата, он считает, что его выдумал Китай, чтобы мешать американскому производству.
Как сообщает
Как писал News.ru, глобальное потепление является весьма спорным утверждением, которое используют в политических целях. Такую позицию изложил адвокат президента США Рудольф Джулиани. Также он заявил, что США не будут «разрушать собственную промышленность, лишать людей работы и доводить страну до банкротства только из-за религиозных догм представителей левых идей».