https://static.news.ru/photo/1ef46736-dc73-11e9-91fc-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в саммите Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата. В это время он намерен провести заседание, посвящённое преследованиям по религиозному признаку. Политик уже неоднократно заявлял, что не верит в изменение климата, он считает, что его выдумал Китай, чтобы мешать американскому производству.

Как сообщает телеканал CNN, заседание по вопросам религиозной свободы станет центральным событием визита Трампа на Генассамблею ООН. А на климатическом саммите Штаты будет представлять главный заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов, окружающей среды и научным делам Марсия Берникат. Кроме неё, в мероприятии примут участие представители Германии, Великобритании, Франции, Китая и Индии.

Как писал News.ru, глобальное потепление является весьма спорным утверждением, которое используют в политических целях. Такую позицию изложил адвокат президента США Рудольф Джулиани. Также он заявил, что США не будут «разрушать собственную промышленность, лишать людей работы и доводить страну до банкротства только из-за религиозных догм представителей левых идей».