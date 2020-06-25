Трамп назвал Болтона жаждущим развязать войну психом

https://static.news.ru/photo/8ba320d0-b755-11ea-b5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, который хотел «бомбить людей».

По словам американского лидера, Болтон хотел войны и призывал сражаться с Россией или Китаем, а все вокруг считали, что он не в себе. Однако Трамп признал, что присутствие Болтона помогало вести переговоры.

На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы, — сказал Трамп в эфире FoxNews.

Также хозяин Белого дома утверждает, что его бывший помощник очень плохо справлялся со своей работой, так как не умён и не сообразителен. Отдельно Трамп отметил, что никогда не видел Болтона довольным и радостным.

Не помню, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся. Я даже спросил его однажды, смеётся ли он вообще. Это многое может сказать о человеке, — поделился глава государства.

Трамп высказался и насчёт экс-прокурора Роберта Мюллера, который проводил расследование якобы имеющегося сговора между американским президентом и властями РФ.

Теперь выяснилось, что Мюллер должен был объявить уже на первой неделе расследования, что мы не сделали ничего плохого. В первые же дни у них были доказательства того, что с Россией не было сговора. Не было ничего общего с Россией. Они это сразу поняли, — заявил Трамп.

Джон Болтон написал и издал книгу «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома», несмотря на возражения со стороны Белого дома. В мемуарах политика описывается ряд моментов, связанных с работой национального лидера Штатов. Болтон был уволен в сентябре 2019 года, что Трамп аргументировал серьёзными ошибками советника и отсутствием у него взаимопонимания с ключевыми сотрудниками администрации.

Как писал NEWS.ru ранее, Джон Болтон заявил, что вспоминать и сомневаться в правильности своих решений, принятых за срок работы в Белом доме, он не собирается. Бывший помощник американского лидера отметил, что поступил бы точно так же, если бы у него снова появилась аналогичная возможность.