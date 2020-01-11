https://static.news.ru/photo/04d31c4c-35d5-11ea-89fb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США абсолютно безразлично, пойдёт ли Иран на переговоры. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Глава Белого дома возложил ответственность за обострение обстановки на Тегеран и отметил, что дальнейшее развитие событий в Иране зависит от властей.

На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и «не убивайте своих протестующих», — написал Трамп в Twitter .

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий. При этом он отметил, что Вашингтон не сожалеет о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, так как на его руках «была кровь сотен американских военнослужащих».

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект, писал NEWS.ru.