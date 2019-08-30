https://static.news.ru/photo/c78c6536-cc49-11e9-82f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

Имя помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не попало в список приглашённых на встречу главы государства с советниками высокого ранга.

Отношения президента США Дональда Трампа и его помощника, по слухам, дали трещину. Трамп раздражён сопротивлением Болтона в отношении урегулирования ситуации в Афганистане и старается держать его в стороне от обсуждения этой темы, пишет The Washington Post .

Также изначально Болтона не включили в список участников обсуждения перспективы заключения соглашения с «Талибаном», помощнику Болтона пришлось обращаться с этим вопросом напрямую к Майклу Малвэни, исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома.

Разногласия у политиков возникают и на почве Ирана и отношений с КНДР.

Как писал News.ru ранее, США, Польша, Украина и Белоруссия одинаково привержены укреплению суверенитета и безопасности. Об этом заявил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.