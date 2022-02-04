Трамп хотел изменить архитектуру безопасности Европы из-за России

Бывший президент США Дональд Трамп хотел изменить архитектуру безопасности в Европе, сообщает ИА SM-News со ссылкой на аналитика и обозревателя по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest Марка Эпископоса. Эксперт объясняет позицию Трампа, выступавшего против «Северного потока — 2», тем, что экс-президент воспринимал происходящее через призму бизнеса.

Его позиция довольно проста: он говорил: зачем мы защищаем Германию от российской угрозы, если в то же время Берлин покупает такой объём газа у РФ. Президент считал важным пересмотреть всю архитектуру европейской безопасности, — считает аналитик.

Эпископос отмечает, что Трамп выступает против «Северного потока —2», однако это не означает, что он против России. По словам эксперта, бывший президент видит проблему эксплуатации США, когда западная Европа использует американские гарантии безопасности, «спрятавшись от неких российских угроз».

Журналист подчеркнул, что Трамп был удивлён готовностью ФРГ торговать с Россией и бывший глава Белого дома счёл это за несправедливость.

Думаю, что проблема гораздо глубже. Она экономическая. Трамп на самом деле был довольно прагматичным человеком, который видел происходящее через линзы бизнеса, — считает обозреватель.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США «катятся к чертям» при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене. Он считает, что сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет. По его мнению, Байден нанёс огромный ущерб США в прошлом году. Среди неудач действующего американского лидера по итогам 2021 года Трамп назвал спад экономики, инфляцию, коронавирус и «военный позор в Афганистане».