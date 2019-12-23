Президент США Дональд Трамп проявил интерес к поездке в Москву по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
… подчёркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график, — сказал Лавров.
Ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Трампа на торжество на «полях» саммита «большой двадцатки» в Японии.
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин призвал создать все условия для проведения праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы, чтобы они надолго остались в памяти многих людей.
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