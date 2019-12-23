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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введением новых санкций против проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», Вашингтон лишь подорвал доверие к себе во всём мире.

Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают...