Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп проявил интерес к поездке в Москву по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

подчёркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график, — сказал Лавров.

Ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Трампа на торжество на «полях» саммита «большой двадцатки» в Японии.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин призвал создать все условия для проведения праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы, чтобы они надолго остались в памяти многих людей.

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