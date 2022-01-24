С волками жить: трагедия под Читой вновь подняла проблему бродячих собак

Недалеко от Читы 22 января бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку. Проблемы с бездомными животными в Забайкалье крайне серьёзные. Как рассказывают очевидцы, полицейским пришлось отгонять собачью стаю, чтобы приблизиться к телу ребёнка. Этот и несколько других случаев нападения беспризорных животных на людей вновь запустили общественную дискуссию о том, как нужно бороться за безопасность в городах. В этом контексте всё чаще звучат радикальные предложения.

Гуманизм по-русски

После гибели девочки под Читой люди вышли на стихийный митинг и потребовали от властей принять срочные меры. На место пришлось приехать губернатору Забайкалья Александру Осипову, который объяснил людям, что «есть изъяны в законе, которые не позволяют удалить собак с улиц».

По сообщениям местных СМИ, люди тем временем решили взять ситуацию под собственный контроль. Они начали отстреливать уличных собак, а некоторые не скрываясь признают, что давят их автомобилями.

Девочку не вернуть, царствие небесное. Но люди виноваты, люди. Никто не делает ничего. Сколько жалоб было от людей, писали, звонили. Ребятишки маленькие из школы идут — рядом штук 15 собак, — говорили журналистам жители города, где произошла трагедия.

Случай в Забайкалье — лишь один из ряда нападений бродячих собак на людей. Это норма для Сибири и Дальнего Востока, часто такие инциденты заканчиваются серьёзными травмами и смертями. Так, 29 декабря 2021 года, за три дня до Нового года, в Якутстке собаки загрызли кандидата наук Сардану Слепцову.

Местные власти знали о существовании стаи и даже пытались бороться с ней. Борьба велась одним из двух доступных в России методов — ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат). Такая технология предполагает, что животных ловят на улице, вакцинируют и стерилизуют, а затем отпускают. Второй разрешённый в стране метод борьбы с бродячими животными — их пожизненное содержание в приютах. Такая система действует, например в Москве. Однако в регионах, как признаются власти, на приюты просто не хватает денег.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Бурятии, как и в Якутии, бродячие псы регулярно нападают на местных жителей. В этом регионе борьба с бездомными животными идёт, как считают зоозащитники, в обход закона: пойманных на улице собак признают заражёнными бешенством, что позволяет отстреливать их. После трагедии в Забайкалье бурятский депутат-единоросс Михаил Гергенов предложил легализовать практику убийства животных.

Дикие люди и дикие собаки. Первые воспитывают вторых. Вторые затем нападают на мирных людей. Надо штрафовать, а может и изолировать от общества первых и убивать вторых. <...> Или мы или они. Не допустить больше случаев нападения собак — особенно на детей, — написал политик.

Радикальное предложение высказал не только местный депутат: в социальных сетях в последние дни всё чаще звучит призыв разрешить убийство животных, и не всегда речь идёт только о бродячих собаках. К возмущению уже прислушались в Государственной думе. Депутаты решили провести анализ исполнения законодательства в сфере отлова бездомных животных.

Между тем, вся действующая сейчас в России система появилась совсем недавно. Ещё в 2016 году президент Владимир Путин на пресс-конференции говорил, что по отношению к бродячим животным нужно исходить из принципов гуманизма.

Мы должны решать это цивилизованным образом, потому что мы знаем, допустим, о нападениях диких собак в том числе и на детей. И местные власти не могут делать вид, что это их не касается. Но решать эти проблемы нужно цивилизованными способами, — подчёркивал глава государства.

Спустя два года после конференции президент подписал закон об ответственном обращении с животными. Этот документ полностью запретил убийство животных и подразумевал создание специальных приютов. Именно этот документ, полностью вступивший в силу с 2020 года, ограничивает отлов собак на улицах двумя технологиями: ОСВВ и помещение в приюты.

Президент РФ Владимир Путин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто кем виляет

Закон об ответственном обращении с животными становится основной мишенью тех, кто требует как можно скорее решить проблему с бездомными собаками. Именно рамками законодательства некоторые чиновники, включая забайкальского губернатора, объясняют трудности с решением проблемы нападений. Исполняющий обязанности главы Томска Михаил Ратнер даже заявил , что с предложениями изменить нормы выступают крупные сибирские и дальневосточные города, включая Хабаровск, Новосибирск и Иркутск. Кроме того, за изменение закона взялся глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, единоросс Владимир Бурматов считает, что таким образом чиновники пытаются прикрыть собственные нарушения.

Проблемы сегодня в тех регионах, где даже не пытались исполнить закон. Якутия: ни одного приюта не создано, довели до трагедии, загрызли человека. Что мы пишем: покаяние чиновников? Признание собственной некомпетентности, что они не могут выполнять элементарную муниципальную функцию по регулированию численности? Нет, давайте отменим закон. А при чём здесь закон, если вы его даже исполнять не пытались, — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Политик уверен, что за всеми проблемами с отловом животных стоят либо некомпетентность руководителей, либо коррупция. Поэтому приоритетом для федеральной власти он считает ужесточение ответсвенности чиновников.

По его словам, для нормализации ситуации нужно строить новые приюты, поддерживать волонтёрские организации, вводить программы стерилизации и регистрации домашних животных, а также запрещать выгул. Он подчёркивает: если бы была реализована хотя бы половина возможностей, проблемы не возникла бы в принципе.

В Улан-Удэ мэр выходит и предлагает остановить действие закона в городе. Почему? Потому что ты только что потратил 30 миллионов на умервщвление животных, которое запрещено федеральным законом и хочется ещё потратить. Нет, мы ради этого не будем отменять действие федерального закона в одном городе, — заключил Бурматов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Похожей позиции придерживается председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, решение возникшей ситуации с бродячими собаками придётся найти, однако основной проблемой он считает недостаточную ответственность для чиновников на местах и небольшую степень поддержки гражданских инициатив.

Решать проблему надо. Но очевидно одно: сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно. Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых, — написал он в Telegram-канале.

О коррупции в сфере отлова животных говорит и член президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он заявил NEWS.ru, что в Москве коррупционные схемы начали использовать задолго до изменения закона: сначала на решение проблемы выделялось по несколько миллионов рублей, а затем «занялся брат одного известного чиновника от ЖКХ, тут же стоимость подскочила под миллиард». Со временем, напомнил Кабанов, государственные приюты в столице исчезли и власти стали нанимать частных подрядчиков.

Появились зоо-концлагеря. Это просто превратилось в бизнес. Как только это появилось в Москве, это стало тиражирования везде. <...> Вариант может быть только один: бездомных собак в принципе быть не должно. Собаке подлежит либо найти семью, либо [решить проблему] другими путями. Другого варианта нет, но, поскольку это тема для распила бюджетных средств, у нас всегда будут проблемы, — подчеркнул правозащитник.

В то же время президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина уверена, что проблемы возникают именно из-за регулирования. По её словам, действующий в России закон в организации называют «законом запланированных смертей». Она рассказала, что главы регионов уже предлагали изменить законодательство, но, когда они выступают в одиночку, «Володин и Бурматов их инициативы отбивают».

Зоозащитница обратила внимание, что технология ОСВВ рекомендована Всемирной организацией здравоохранения только для неразвитых стран, где нужно было бороться с распространением бешенства. В развитых странах Европы и в Соединённых Штатах этот метод не применяют, но там властям удалось справиться с появлением бездомных животных на улицах.

Как следствие неправильного закона он влечёт за собой и коррупцию, и приписки, и теневое уничтожение животных. К сожалению, законодатели не хотят признавать свою ошибку. Регионы уже поняли, что по этому закону уже невозможно работать, — подчеркнула она в разговоре с NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комагина отметила, что, несмотря на все возмущения, органы местного самоуправления сейчас работают в рамках действующего законодательства. По её словам, в Госдуме пытаются «перенести вину на органы местного самоуправления, мол, чиновники плохо работают, они не строят приюты». Но почему власти должны строить приюты, если основной метод, прописанный в законе — отлов, стерилизация и возврат, задает вопрос зоозащитница.

Камагина раскритиковала действующий в России запрет на эвтаназию животных. Сейчас собаки умирают в приютах от мучительных болезней, но это почему-то считается гуманнее, чем усыпление, возмущается она. Кроме того, существующая система, по мнению Камагиной, способствует коррупции, потому что часто невозможно контролировать исполнение всех норм.