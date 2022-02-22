«Торжество справедливости»: в Красноярске обрадовались признанию ЛНР и ДНР

Признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик стало праздником для красноярцев, считает политолог из Красноярска Павел Клачков. По его мнению, таким образом РФ показала, что не бросает своих «братьев» перед угрозой «военной машины», пишет «МК в Красноярске».

То, что произошло — это торжество справедливости и показатель того, что своих бросать нельзя. Наша страна показала, что не бросит своих братьев перед угрозой военной машины, которую Запад накачивает деньгами и оружием. Россияне давно ждали воссоединения с жителями народных республик. Долгие годы к этому шли и вот, это произошло. Знаю, что и в Красноярске, и в других городах люди друг друга поздравляли с этим событием, — заявил Клачков.

Президент России Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

Ранее крымчане поддержали признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, местные жители всегда понимали стремление ЛНР и ДНР к самоопределению.