«Торчат уши спецслужб из-за океана»: Песков о задержании россиян в Минске

Задержание россиян в столице Белоруссии летом 2020 года, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами, не обошлось без участия заокеанских спецслужб. Позиция России по этому поводу остаётся неизменной. Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Уже тогда мы сказали, что изрядно торчат уши специальных служб из-за океана. Это было сказано именно в те дни, ничего здесь нового нет, — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал материал телеканала CNN о задержании россиян. Там со ссылкой на источники в разведке Украины говорилось, что ЦРУ помогало Киеву в подготовке этой операции. Один из американских чиновников заявил, что это не соответствует действительности и представляет собой попытку украинских властей переложить ответственность на Вашингтон за провал операции.

В июле 2020 года власти Белоруссии объявили о задержании в Минске 33 граждан России, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что речь, скорее всего, идёт о бойцах ЧВК Вагнера, которые опоздали на рейс. При этом подчёркивалось, что никаких противоправных действий они не совершали.

Некоторое время назад стало известно, что операцию по захвату россиян курировали украинские спецслужбы. Причиной провала назвали перенос срока её проведения Зеленским в связи с перемирием в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований страны открыть уголовное дело по возможной госизмене Зеленского в связи со срывом операции по задержанию вероятных бойцов ЧВК Вагнера.