https://static.news.ru/photo/1a5e6b02-3c5b-11ea-8237-fa163e074e61_660.jpg Максим Топилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И.о. министра труда и социальной защиты Максим Топилин не войдёт в новое правительство премьер-министра Михаила Мишустина.

Он возглавлял ведомство с 2012 года, до этого Топилин был замминистра здравоохранения и социального развития.

Кандидатом на пост нового главы Минтруда стал заместитель министра финансов Антон Котяков.

Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания. За него проголосовало 384 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.

Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности вице-премьера, куратор ТЭК и промышленности в правительстве России Дмитрий Козак не войдёт в новый кабинет министров премьера Михаила Мишустина.