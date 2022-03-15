Толстой заявил о выходе России из Совета Европы

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой сообщил, что Россия вышла из Совета Европы. Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации. Об этом Толстой написал в своём Telegram-канале.

Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации, — написал он.

Вице-спикер также отметил, что ответственность за разрыв отношений России с Советом «лежит на странах НАТО». По его словам, участники альянса использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и «нападок на нашу страну».

В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию, — уточнил Толстой.

При этом он добавил, что Россия вышла из Совета Европы по собственной воле.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что с выходом из состава Совета Европы (СЕ) Россия прекратит работу во всех его структурах, в том числе в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). При этом наиболее вероятным вариантом развития событий является добровольный уход России из СЕ.