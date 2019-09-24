Американские власти считают ООН своим «домашним кинотеатром», в который можно пускать или не пускать членов делегаций других государств, заявил зампредседателя Госдумы Пётр Толстой.
По его мнению, США не осознают разницы между международным статусом организации и непосредственно своей территорией.
Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы, и они свободны в том, кого туда пускать, а кого не пускать, — подчеркнул он.
Толстой также отметил, что если Соединённые Штаты позволяют себе такое отношение к ООН и российской делегации, то апеллировать к этой организации бессмысленно, так как «ни она сама, ни её принципы не уважаются на уровне клерков американского посольства в Москве», передаёт
Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ в выдаче виз членам российской делегации, которая должна была принимать участие в Генассамблее ООН, это тревожная и неприемлемая ситуация. Своими действиями США нарушили международные обязательства