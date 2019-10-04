https://static.news.ru/photo/d8daff5a-e6a2-11e9-a1a2-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой заявил, что его выступление пыталась сорвать целая группа провокаторов, которую могли поддерживать действующие европейские парламентарии.

По его словам, на дебаты в ПАСЕ прошло организованная группа из 10 человек. Они развернули флаги Украины и Грузии и кричали что Россия — страна-агрессор. Это возмутило председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она потребовала, чтобы нарушители покинули зал.

Это отражение того, что циркулирует в Европе и Парламентской ассамблее.А каким-то образом их преследовать — это много чести. На всех хулиганов не напасешься, — отметил вице-спикер ГД в эфире НСН .

3 октября активист попытался сорвать выступление вице-спикер Госдумы Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выкрикивая лозунги о «террористической России».

Как ранее писал News.ru, Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Украина сформировали группу «Балтик плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Главной задачей группы станет критика «агрессивных действий» России.