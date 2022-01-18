Толстой пошутил про Жириновского после его выступления в Госдуме

После выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Госдуме вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой решил пошутить над ним. Поводом стало то, что Жириновский призвал Россию уничтожить все остальные сверхдержавы, пока у страны есть преимущество в вооружении. Видеозапись доступна на официальном канале «Дума ТВ» в YouTube.

Правильно я понял, что Жириновский будет провожать всех на фронт с гармошкой? — пошутил Толстой.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поспешил выключить свой микрофон. Несмотря на то, что шутка прозвучала на весь зал, инцидент не получил продолжения.

Ранее телеведущая Ксения Собчак отметила достижения дочери главы Чечни Рамзана Кадырова. Она написала, что за короткий период работы в качестве министра культуры республики она получила государственную награду. Она указала, что в 23 года Айшат Кадырова добилась «стремительной карьеры».

Известно, что знак отличия передан дочери Кадыровой за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чечни, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также за заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью.