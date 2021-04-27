«Гопника — в угол»: Толстой оценил демарш украинского депутата в ПАСЕ

https://static.news.ru/photo/7084ee10-a75e-11eb-8343-96000091f725_660.jpg Пётр Толстой Фото: duma.gov.ru

Члена украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексея Гончаренко лишили голоса на три месяца. Это произошло после скандала во время одного из заседаний, когда депутат устроил из своего выступления политический демарш, развернув флаг своей страны и неоднократно нарушив регламент. По словам самого Гончаренко, санкция была введена по инициативе главы российской делегации Петра Толстого. Тот, в свою очередь, написал в Telegram, что дисциплинарную меру считает «вполне справедливой». Россиянин назвал украинца «гопником, который не умеет себя вести».

По его словам, инцидент с Гончаренко произошёл, когда парламентариям была предоставлена возможность задать вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель. Украинский депутат «с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли немецкий политик убийцей президента РФ Владимира Путина». Однако на этом он не остановился и устроил перформанс с украинским флагом, «после чего и был, наконец, изгнан из зала ассамблеи председателем» Хендриком Дамсом.

Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением. Оскорблять целую страну и её граждан, главу государства — недопустимо, — считает Толстой.

Он также сообщил, что вскоре после произошедшего получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера, который извинился за грубость Гончаренко во время выступления в ПАСЕ.

Скандал имел место 20 апреля в ходе обсуждения доклада ПАСЕ «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы». Парламентарий упрекнул коллег в том, что в тексте не сказано о поддержке территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он напомнил о войнах, которые идут в Европе, и попытался с помощью флага привлечь внимание к той, что волнует его как представителя Украины.

Своим вопросом Меркель Гончаренко, судя по всему, пытался повторить скандальную ситуацию с президентом США Джо Байденом, который во время одного из телеинтервью согласился с мнением, что его российский коллега Владимир Путин является убийцей. Это вызвало осложнения в и без того напряжённых отношениях двух стран.