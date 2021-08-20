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Токаев заявил о союзе России и Казахстана

15:51, 21 августа 2021
Токаев заявил о союзе России и Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Kazakhstan's presidential press/XinHua/Global Look Press
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Казахстан и Россия союзники, чьи отношения успешно развиваются.

Россия и Казахстан постоянно работают по вопросам повестки дня, будь это международная повестка, проблемы безопасности, тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства,отметил лидер Казахстана.

Также Токаев сообщил, что власти обеих стран усиленно занимаются вопросами безопасности, что стало особенно актуально на фоне последних событий в афганском регионе. Поэтому проблема безопасности становится всё более значимой и её можно решить только скоординировав совместные действия.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин во время переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым оценил отношения двух стран. Политик отметил, что контакты государств находятся на очень высоком уровне.

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