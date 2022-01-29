Токаев: Казахстан и Россия подпишут ряд важных документов о сотрудничестве

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию может состояться уже в середине февраля 2022 года, заявил он в интервью каналу «Хабар 24». Токаев также отметил, что в ходе визита будут подписаны «важные соглашения» о сотрудничестве между странами.

В субботнем эфире гостелеканала показали интервью главы государства, в нём он рассказал о причинах и последствиях попытки вооружённого мятежа в Казахстане, дальнейших политических и социальных реформах, а также о сотрудничестве с ключевыми внешнеполитическими партнёрами.

Скорее всего, в середине февраля по приглашению президента России с визитом буду находиться в Москве. Мы подпишем важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами, — сказал Токаев.

Ранее казахстанский лидер заявил о том, что никаких предварительных условий за помощь ОДКБ в Казахстане со стороны Кремля не было. Он также отметил, что миротворческий контингент не произвёл ни одного выстрела в республике.

По словам Токаева, миссия ОДКБ была законной, поскольку привлечение миротворческого контингента было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации.