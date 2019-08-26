https://static.news.ru/photo/fbf7b88a-c806-11e9-800a-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту Владимиру Путину предложение дополнить статью 210 УК («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»). Бизнес-омбудсмен хочет, чтобы её действие не распространялось на фигурантов уголовных дел о мошенничестве и подозреваемых в экономических преступлениях.

Понятие «преступное сообщество» формировалось как наиболее структурированное проявление именно преступной иерархии, характерное для организованных форм преступности. В то же время в качестве признаков организованности и структурированности сообщества по уголовным делам в сфере экономической деятельности, как правило, рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью организации и лишь формально подпадающие под эти признаки, — говорится в обращении Бориса Титова к Владимиру Путину, обнародованном на сайте бизнес-омбудсмена .

Автор инициативы полагает, что статья 210 УК дополнительно вменяется, когда силовикам нужно продлить сроки предварительного следствия до года и более.

В других случаях это происходит, когда следствию необходимо преодолеть ограничения на избрание бизнесменам меры пресечения, нормой УПК, запрещающей отправлять в СИЗО фигурантов дел о мошенничестве и других экономических преступлений.

В результате, как считает Борис Титов, «существенно возрастают сроки наказания, увеличиваются сроки отбытия наказания для подачи ходатайств на УДО или замене не отбытой части наказания более мягкой».

Предпринимателей направляют для отбывания наказания в места лишения свободы, предназначенные для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные), что существенно повышает риски давления на них с целью финансирования криминальной среды, — говорится в сообщении.

Как писал News.ru, Юлия Макурина — первая из женщин, включённых в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, — вернулась в Россию с Украины. С 2007 года она числилась в федеральном розыске.